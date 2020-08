Kevin Sacchi lascia TikTok e si concentra definitivamente su Triller

Una delle notizie che ha maggiormente fatto rumore negli ultimi giorni è la dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo il cui volere la nota app TikTok verrà presto bandita negli States per motivi di violazioni della privacy e di presunto spionaggio da parte della Cina. A tal proposito, ha fatto molto discutere anche la decisione del noto imprenditore digitale Kevin Sacchi che ha deciso di disinstallare l’App per utilizzare invece solamente Triller.

In un breve video diffuso sui suoi canali, Sacchi ha mostrato come disinstallasse in diretta l’App di TikTok per poi utilizzare unicamente quella di Triller, che nasce nel 2015 e solo un anno dopo è diventato un vero e proprio social network. La sua decisione non è per niente isolata visto che già altri famosi utenti come Noah Beck e Josh Richards hanno deciso di passare “alla concorrenza”.

Kevin Sacchi è un imprenditore digitale classe 1999 che dopo aver fondato la società KS Digital Force dà il meglio di se sul web e vanta ormai migliaia di follower. Il nativo di Crema utilizza l’app Triller giè dal 2018 riscuotendo un successo incredibile: arrivato a piazzarsi quinto in classifica mondiale e addirittura primo in classifica italiana.

Ha già collaborato con vari importanti marchi come Rolex, Adidas e Nike e spesso partecipa a eventi seguiti da oltre 40mila persone. Di sua creazione è anche una nuova figura digitale, quella dell’INKfluencer, vale a dire un influencer del mondo dei tatuaggi. A questo punto resterà da capire quali saranno le nuove avventure e i nuovi contenuti che Sacchi pubblicherà sul suo profilo Triller adesso che TikTok subirà delle grosse perdite.