Napoli, non si smette di cercare l’erede di Kim

Il Napoli sta concentrando le proprie attenzioni su David Hancko, il difensore del Feyenoord che da tempo è nel mirino degli osservatori azzurri. Questo interesse non è casuale, in quanto Hancko è stato a lungo un pallino della squadra partenopea e la presenza di Calzona potrebbe essere un ulteriore elemento a favore del suo possibile trasferimento nel club azzurro.

Trovato l’erede?

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si sottolinea come ci sia un legame profondo che unisce Napoli alla Slovacchia da diversi anni. Questo legame è stato rappresentato da figure di spicco come Marek Hamsik, che ha indossato la maglia azzurra per molti anni diventandone una vera e propria bandiera.

Oggi, un altro rappresentante della Slovacchia, Stanislav Lobotka, svolge un ruolo chiave nel Napoli di Francesco Calzona, sia come mentore che come motore della squadra.

Parallelamente, in Slovacchia, David Hancko ha a lungo impressionato con le sue prestazioni come difensore centrale per il Feyenoord, attirando l’interesse del Napoli. Dopo un primo approccio timido lo scorso anno, sembra che il club partenopeo sia ora determinato a fare un’offensiva decisiva per assicurarsi il talento del 27enne difensore, che potrebbe colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Kim Minjae.