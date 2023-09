Le parole di Alvino su uno dei flop della storia del Napoli

Nell’estate 2019 la dirigenza del Napoli fece uno sforzo economico non indifferente per portare all’ombra del Vesuvio uno dei difensori più ambiti d’Europa. La squadra azzurra aveva bisogno di affiancare a Kalidou Koulibaly un calciatore importante per avere un vero muro davanti alla porta. Gli azzurri versarono nelle casse della Roma trentasei milioni di euro per acquistare Kostas Manolas.

Manolas era considerato uno dei migliori difensori centrali d’Europa, arrivò al Napoli per consacrarsi nel grande calcio, ma la sua esperienza in azzurro si è rivelata un flop. Di questo calciatore e della sua esperienza non brillante nella città partenopea ne ha parlato anche Carlo Alvino. Il giornalista sportivo ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ancora oggi, ricorda l’acquisto del greco da parte della dirigenza azzurra. Ecco le sue parole:

“Quando la società capitanata da Aurelio De Laurentiis acquistò Manolas, non credevo ai miei occhi. Pensavo che lui e Koulibaly fossero perfetti, la migliore coppia difensiva del mondo. Evidentemente sbagliai valutazione alla luce del rendimento molto deludente dell’ex calciatore della Roma”.

Il greco difatti poi è stato venduto per pochi milioni di euro all’Olympiakos. Non è riuscito più ad alzare il livello e quest’anno è finito nello Sharjah. Non è stato neanche più convocato con la sua nazionale. Quella di Kostas Manolas è stata sicuramente una parabola discendente, dove il picco più alto della sua carriera l’ha vissuto nel suo ultimo anno a Roma. Manolas, come Maksimovic, sono stati due degli investimenti, in termini economici, peggiori della dirigenza moderna del Napoli.

Fortunatamente, negli anni successivi, il Napoli ha ritrovato in Rrahmani un difensore roccioso e intelligente su cui potersi affidare. Ad oggi, dopo l’addio di Kim, tutti aspettano di vedere Natan. Chissà se invece lui sarà ricordato come un flop o come un top.