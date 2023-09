GF, Federico Rossi sarà un nuovo concorrente? Le parole del cantante

Nell’attesa che il GF ritorni in onda, i fan del reality stanno cercando di capire quali saranno i vip che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni è iniziato a circolare il rumor che vedrebbe Federico Rossi, ex membro del duo musicale Benji e Fede, come papabile gieffino. Dopo tanto vociferare, a rompere il silenzio è stato proprio il cantante.

PROSSIMO CONCORRENTE? – Come è noto da mesi, questa nuova edizione del reality di Alfonso Signorini sarà ricca di novità. A differenza degli anni precedenti, dentro la casa entreranno anche i nip, ossia persone comuni che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Inoltre, sono stati tagliati fuori personaggi del mondo social, come influencer e protagonisti di OF.

Con questi cambiamenti, per i fan è difficile capire quali saranno i vip che varcheranno la porta rossa. In attesa di comunicazioni ufficiali, nei giorni scorsi Dagospia ha rivelato un’indiscrezione su un possibile gieffino: Federico Rossi. Secondo il portale di gossip, infatti, il cantante potrebbe entrare a far parte del cast della nuova edizione del GF.

Ovviamente l’indiscrezione è divenuta virale, facendo impazzire il web. In molti, infatti, hanno iniziato a chiedersi se il cantante sarebbe realmente nel cast di questa nuova edizione del reality. Visto il clamore creatosi attorno a questo rumor, Federico ha deciso di intervenire per spazzare via ogni dubbio.

Nelle sue IG Stories, il cantante ha ripostato una storia di Trash Italiano nella quale si diceva che sarebbe entrato nel reality. Con ironia ha così smentito quanto riportato nei giorni scorsi: “Ah non lo sapevo. Grazie a Trash Italiano che mi informa di queste cose!”.