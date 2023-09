Le parole di Ancelotti su Elmas

Il Napoli negli ultimi anni ha cambiato diversi allenatori. L’ultima stagione per i partenopei è stata vincente ed alla guida della squadra c’è stato Luciano Spalletti. Qualche anno fa a guidare la squadra campana c’è stato uno dei migliori tecnici della storia, stiamo parlando di Carlo Ancelotti. Però per lui l’esperienza in azzurro non è stata molto fortunata.

Ancelotti, a Napoli, non ha fatto benissimo centrando prima il secondo posto (ma a distanza siderale dalla Juventus campione d’Italia) e venendo poi esonerato nella seconda stagione dopo la deludente settima posizione in campionato. All’ex tecnico del Milan non fu sufficiente nemmeno passare il turno in Champions League per restare sulla panchina degli azzurri. Eppure l’attuale allenatore del Real Madrid diede delle importanti indicazioni di calciomercato alla società.

Ebbe un grande occhio sopratutto per un centrocampista. Grazie a Carletto in Campania arrivó il centrocampista tuttofare Eljif Elmas. Secondo il mister, come rivelato dalla redazione sportiva di Televomero, il macedone era anche superiore ad alcuni calciatori che stanno facendo benissimo in Italia. “Per me è anche superiore a Barella“,disse l’allenatore. De Laurentiis e Giuntoli decisero di accontentarlo e ora il centrocampista è un punto di forza dei partenopei.

Elmas è un calciatore molto duttile, può giocare in diversi ruoli del campo. Può essere utilizzato come mezz’ala, come trequartista ed anche come esterno d’attacco. Il sette azzurro non è un titolare ma è il dodicesimo uomo per là squadra. Per Spalletti è stato fondamentale per le rotazioni che aveva in mente ora ci si aspetta tanto da lui anche con Rudi Garcia.

Paragonarlo a Barella non è stata cosa da poco e forse è stato anche esagerato. Quel che però è certo è che il macedone è stato un grande colpo di mercato fiutato da Carlo Ancelotti.