Lo scambio Spinazzola-Politano rischia di saltare. La Roma nel frattempo chiude per Ibanez

Mentre proseguono i contatti con l'Inter per non far saltare l'affare, la Roma chiude per il centrale dell'Atalanta

Nella giornata di ieri sembrava tutto fatto per lo scambio Spinazzola-Politano tra Roma e Inter, in serata, però, l’affare ha subito una brusca frenata a causa della richiesta dei nerazzurri di effettuare nuovi test fisici sul difensore e di tentare di modificare i termini dell’accordo, tramutando l’obbligo in diritto di riscatto.

NERVI TESI – La Roma ha rifiutato la proposta di Marotta e non ha autorizzato i nerazzurri a svolgere ulteriori test. Spinazzola ha superato le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva dal CONI, per tale motivo Petrachi non scenderà a compromessi. La situazione resta tesa, con i due club a lavoro per non far saltare l’affare.

PRIMO COLPO – A sorpresa, dunque, il primo colpo giallorosso potrebbe non essere Politano. In dirittura d’arrivo, infatti, ci sarebbe la trattativa per Roger Ibanez da Silva, difensore classe 98′ dell’Atalanta. I giallorossi avevano già trovato l’accordo con i bergamaschi, ciò che mancava era il “si” del brasiliano, nel mirino anche del Bologna.

VIA LIBERA – Stando a quanto riportato dal giornalista de La Stampa Matteo De Santis su twitter, Ibanez alla fine ha scelto la Roma. I giallorossi lo pagheranno 10 milioni di euro, 2 per il prestito e 8 per l’obbligo di riscatto.