Lozano-Napoli, è rottura: escluso da Garcia e ADL, non giocherà più senza un nuovo contratto

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato a Dimaro per seguire il ritiro della squadra e per risolvere alcune questioni legate ai rinnovi contrattuali di diversi calciatori: Zielinski, Di Lorenzo, Osimhen e soprattutto Hirving Lozano. L’attaccante rappresenterebbe la vera spina nel fianco del presidente, il quale vorrebbe restare un altro anno a Napoli e poi andare via a costo zero.

Con il calciatore si è ormai arrivati ad una rottura, con il rinnovo che non arriverà e con il calciatore che, a questo punto, rischia seriamente di finire fuori squadra fino al termine della stagione. Aurelio De Laurentiis è infatti stato chiaro: se non ci sarà il rinnovo contrattuale sarà costretto a mettere fuori squadra il calciatore.

Un primo ‘assaggio’ della decisione del presidente si è avuta nella partita contro la Spal proprio a Dimaro. L’unico calciatore a non essere stato preso in considerazione dall’allenatore Rudi Garcia è stato proprio Hirving Lozano. Fin quando non si risolverà la questione, infatti, De Laurentiis non permetterà al giocatore di poter scendere in campo.