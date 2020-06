Luca Onestini non è più nello studio radiofonico di RTL con Raffaello Tonon, ecco svelato il motivo

Luca Onestini ne ha fatta di strada da quando ha partecipato a Uomini e Donne. Il ragazzo all’epoca era un già un modello affermato avendo vinto un concorso di bellezza. Scelse poi di partecipare a Uomini e Donne prima come corteggiatore della bella Clarissa e poi divenne tronista scegliendo Soleil Stasi con la quale la relazione non durò molto. Oggi conduce un programma radiofonico su RTL, ma pare che i suoi fan abbiano notato qualcosa di strano e ambiguo.

LUCA ONESTINI A CONDUZIONE DI UN PROGRAMMA RADIOFONICO – Luca Onestini, da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, ha instaurato un bellissimo rapporto di stima e di amicizia con Raffaello Tonon. Con quest’ultimo poi ha deciso anche di lavorare. I due infatti sono alla conduzione di un programma radiofonico su RTL chiamato Miseria e Nobiltà che va in onda tutti i giorni dalle 13:00 alle 15:00. Con loro c’è anche il Conte Galè.

Da qualche giorno, però, i fan hanno notato qualcosa di strano. Pare che Luca non stia lavorando più in studio con Raffaello Tonon e il Conte Galè, ma che si colleghi tramite videochiamate. In molti si sono chiesti come, pensando addirittura che avesse contratto il virus. In realtà ci ha pensato Luca stesso a tranquillizzare i suoi followers e a spiegare il reale motivo della sua momentanea assenza in studio.

COME MAI LUCA ONESTINI NON E’ PRESENTE IN STUDIO? – “Stiamo facendo le prove tecniche, perché questa estate io mi trasferisco e me ne vado al mare e vado in onda da là. Questa è la motivazione principale, sono molto felice di questo”. Le prove procedono brillantemente: “Quindi il prima possibile io vado al mare”, ha dichiarato Luca con un video su Instagram. Dunque nulla di preoccupante solo una semplice vacanza e un po’ di relax. Collegarsi direttamente da un altra zona avrebbe potuto creare delle difficoltà e quindi Luca e il suo team si sono organizzati preventivamente in modo che quando sarà partito avrà già provato tutto.

Ancora non sappiamo dove abbia scelto di stare per un po’ Luca Onestini per ritrovare quella pace che in questo periodo un po’ tutti hanno perduti. Alcuni, tra cui il blog Gossip e Tv, hanno ipotizzato che la località di mare nella quale si trasferirà per qualche giorno potrebbe essere vicino a Cattolica, una città alla quale Onestini è molto affezionato.