Luigi De Laurentiis sulla cessione del Napoli: “È un film che non esiste! Se dovessimo vendere il club…”

Il Presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre Bari-Cagliari in cui ha parlato della possibile cessione della SSC Napoli in seguito alla promozione del Bari nella massima Serie: “Se dovessimo vendere il Napoli, il nostro gruppo avrebbe da investire solo sul Bari“.

“Ma è un film che non esiste. Il pubblico dovrà fidarsi del nostro operato, perché abbiamo dimostrato di sapere guidare una macchina complessa come un club di calcio. Il nostro bilancio a Bari è positivo. Siamo partiti dalla serie D, abbiamo ottenuto il salto in B in tre stagioni. Finora siamo andati oltre le aspettative anche dei tifosi, che ci hanno sostenuto e aiutato. Dopo 5 anni ci ritroviamo a giocare la serie A: ecco il nostro bilancio. Mignani? È un tecnico vincente“.