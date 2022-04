Lutto nel casertano: morta nel sonno una bambina di 6 anni a Fasani

La cittadina di Sessa Aurunca si ritrova alle prese con il dramma della morte della piccola Giulia De Luca, trovata morta qualche giorno fa sul divano di casa sua durante il classico riposino pomeridiano. Il fatto è avvenuto a Fasani, una frazione di Sessa.

La bambina aveva avvertito segnali di stanchezza e si era accasciata sul divano per potersi riposare un po’, da qui, la tragedia. Inutili sono stati i tentativi dei genitori di risvegliarla trascorse alcune ore. La mamma si è immediatamente allarmata e ha capito che la figlia non stava dormendo.

Con l’arrivo dei soccorsi, Giulia è stata trasportata al vicino ospedale San Rocco, dove lo staff medico, dopo i vani tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che prendere atto della sua morte.

Lo sconforto dei genitori Piero e Rosa si acuisce visto che la bimba non aveva nessun tipo di patologia pregressa e che non c’era nessuna possibile avvisaglia della tragedia. Secondo quanto riferito dal portale Paesenews.it, la bambina godeva di ottima salute.

Tutta la comunità della cittadina di Fasani è profondamente scossa per via di questo inspiegabile lutto e diversi sono stati i segnali di solidarietà per la famiglia De Luca. La vicenda resta comunque da approfondire e nei prossimi giorni ci saranno ulteriori esami per cercare di capire se ci potesse essere qualche causa di questa prematura, inspiegabile e inaccettabile morte.