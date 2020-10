Mameli: “Amarcord” il suo primo album ufficiale tra amore e nostalgia

Esce oggi 30 ottobre “Amarcord” il primo album ufficiale di Mameli e, lo stesso

giorno, esce -nelle radio- il primo singolo “Amarcord”, la title track del disco.

Dopo “Inno” il suo primo EP uscito ad aprile 2019, e diversi singoli di successo

come “Ci vogliamo bene”, “Milioni di Cose” e “Casa di Carta” e “Latte di

mandorla”, Mameli pubblica il suo primo disco ufficiale e decide di farlo in autunno,

mezza stagione, più fredda che calda.

Tanta attesa ripagata al meglio quella per Mameli, all’anagrafe Mario Castiglione, per questo primo album ufficiale. Il filone di malinconia che riprende “Inno” è percepibile, ma indubbiamente un progetto completo, dal punto di vista di musiche e testi. Il disco era stato anticipato da alcuni singoli come “Anche quando piove” in featuring con Alex Britti, “Non ci sei più” e “Record”.

Il concept dell’intero disco è ispirato ad una frase in dialetto romagnolo, divenuta

celebre nell’omonimo film di Federico Fellini: A m’arcord! (Io mi ricordo).

Il termine Amarcord indica una rievocazione nostalgica del passato, quel filo

sottile che avvolge i pensieri più quotidiani e li rende malinconici nei confronti di

qualcosa o qualcuno. Questa nostalgia è meramente soggettiva, anche se, nella

cultura popolare, si tende (erroneamente) a definire “Amarcord” oggetti o

personaggi dal sapore vintage o cult.

Per Mameli, il filo sottile che funge da leitmotiv per la scrittura del nuovo album, è

proprio la nostalgia di una relazione ben precisa. Una storia d’amore passionale e

ironica, compiutasi sulla carta, ma che ancora interseca i pensieri del cantautore.

Non è sofferenza, non è lacerazione struggente del proprio io, ma un sorriso dal

gusto amaro. Una partita persa, che forse si vorrebbe rigiocare.

Anche il concept visivo dell’album rafforza l’espletazione del concetto “Amarcord”.

L’artista è stato rappresentato in situazioni di evidente contrasto visivo. Ciò che si

nota superficialmente è la realtà, mentre i dettagli figurano i pensieri di Mameli.

Tracklist del disco “Amarcord”:

1. Sopra di me

2. Amarcord

3. Borotalco feat. Lorenzo Fragola

4. Buoni x nulla

5. Record

6. Non ci sei più

7. Anche quando piove feat. Alex Britti

8. Argomento triste

9. Maniglie

10. Futuro