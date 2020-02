Martina Cannavaro: la figlia di Fabio Cannavaro compie 18 anni, party sul ghiaccio per festeggiare

Il 19 febbraio Martina Cannavaro ha raggiunto la maggiore età. I genitori commossi hanno pubblicato foto sui loro profili social del loro grande party in stile “ice”.

BACIO SUL GHIACCIO – La ragazza è la figlia dell’ex calciatore Fabio Cannavaro, ora trasferitosi in Cina per allenare la squadra del Guangzhou Evergrande. Difensore storico del Napoli e della Juventus, torna in Italia per festeggiare questo grande evento con la sua “principessa” e la moglie Daniela. Per l’occasione hanno allestito una discoteca del capoluogo Campano in stile ice party. In questa location ghiacciata e splendente, Fabio bacia affettuosamente la figlia vestita da vera “reginetta del ghiaccio”.

FIDANZATA A 17 ANNI – Nonostante abbia compiuto i 18 anni due giorni fa, Martina Cannavaro è fidanzata ormai da un anno circa con Achille Tagliamonte. Quest’ultimo è 19enne ed possiede un lussuoso bed and breakfast proprio a Napoli. Inoltre lavora anche per l’attività di famiglia, i celebri proprietari dei “Rigatoni” di Formentera. Per vedere le foto della festa clicca qui.