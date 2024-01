Mercato – Napoli su Sudakov: operazione da 35 mln di euro

Con la sessione di mercato invernale il Napoli avrà l’opportunità di intervenire in diversi reparti e apportare qualche miglioria alla rosa a disposizione del tecnico Mazzarri.

Il presidente De Laurentiis, come ha fatto sapere nel corso delle ultime conferenze, ha intenzione di intervenire in difesa e a centrocampo per rinforzare l’organico in vista della seconda metà di campionato.

Le ultime sul mercato invernale arrivano ai microfoni di SportItalia Calciomercato da Tancredi Palmieri: “Il Napoli è piombato su Heorhij Viktorovyc Sudakov. Si tratta di un calciatore ucraino, un numero dieci, centrocampista dello Shakhtar Dontsk e della nazionale ucraina“.

“Il costo dell’operazione è di circa 35 milioni di euro. Non è una trattativa semplice, potrebbe chiudersi a gennaio ma non escluso che possa essere rinviata a giugno. Il Napoli è interessato a chiudere un grande colpo e quello su Sudakov sarebbe un grosso acquisto“.

“Il calciatore è finito nel mirino anche della Juventus, è un pallino di Cristiano Giuntoli. Il club di Aurelio De Laurentiis, dopo aver ceduto Elmas al Lipsia per 25 milioni di euro, potrebbe perdere anche Piotr Zielinski al termine della stagione. Ecco perché l’acquisto di Sudakov potrebbe essere particolarmente importante per rinforzare l’organico del Napoli“.