Messi, col Barça è rottura totale: la “Pulce” via a giugno, l’Inter è in corsa?

Lionel Messi lascia il Barcellona. Solo pochi mesi fa questa affermazione avrebbe fatto impallidire o almeno scoppiare in grasse risate l’intero universo calcistico mondiale. Eppure nelle ultime settimane pare che la rottura in casa blaugrana sia diventata davvero insanabile. L’argentino sente sempre meno la fiducia di staff e compagni e inizia a fare i conti addirittura con il primo tecnico che ne mette apertamente in discussione le doti di leader.

Dichiarazioni indigeste e una clausola da sfruttare

D’altronde le parole dell’ex compagno, ora dirigente, Eric Abidal hanno aperto una vera e propria crisi nel cuore della società spagnola. “Tutti si prendano le responsabilità del proprio operato come lo facciamo anche noi. In tanti erano insoddisfatti del lavoro dell’allenatore (Valverde, NdR), abbiamo dovuto prendere una decisione“. Una dichiarazione che ha colto di sorpresa il genio argentino che considerava un mentore il tecnico erede di Luis Enrique sulla panchina più ambita del mondo.

L’addio, a questo punto, sarebbe tutt’altro che improbabile. La presenza di una clausola che gli permette di liberarsi gratis dal contratto col Barça alla fine di ogni campionato è un’ulteriore spinta verso una sua eventuale uscita. Certo, uno stipendio da quasi cento milioni lordi e un’appartenenza così solida alla causa “barcelonista” finora ne hanno evitato ogni movimento sul mercato. Tuttavia questa volta più di qualcuno ci potrebbe fare un pensierino.

Lo sanno bene alla Juve, dove solo due anni fa sono riusciti a rincorrere e concretizzare il sogno Cristiano Ronaldo. Un’operazione che ancora adesso appare come un vero e proprio miracolo della dirigenza bianconera. Chissà cosa ne pensano a Milano dove Marotta potrebbe iniziare a lavorare proprio per tentare di strappare la menzione di colpo del secolo all’ex collega e amico, Paratici. Il gigante Suning potrebbe dare un impulso enorme alla conclusione dell’affare investendo in Italia tutti i proventi delle sue gestioni calcistiche, considerata anche la chiusura del campionato cinese.

Le possibilità del colosso cinese sono quasi infinite e raggiungere un accordo che magari lasci al giocatore tutti i diritti sulla propria immagine aiuterebbe in tal senso. L’Inter sarebbe una meta gradita all’argentino da sempre incuriosito di cimentarsi col calcio nostrano. Conte, per lui, sarebbe addirittura disposto a rivedere la sua filosofia di gioco…ma chi non lo farebbe? Il sogno di poter assistere all’ennesimo Messi contro Ronaldo a contendersi la Serie A potrebbe non essere solo un sogno. L’Inter vigila e intanto inizia a fare i suoi conti.