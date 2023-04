Milan, i rossoneri credono nell’impresa contro il Napoli: “Siamo una grande squadra, sappiamo come metterli in difficoltà”

Mercoledì, alle ore 21, Milan e Napoli scenderanno in campo allo Stadio San Siro per l’andata dei quarti di finale della massima competizione europea: la Champions League. Le due squadre arrivano alla gara con umori differenti, con gli azzurri che sembrano non essere in grande forma dopo il rientro dalle Nazionali.

I calciatori rossoneri, dopo il successo al Maradona per 4-0, credono nell’impresa di potersi qualificare alle semifinali di Champions e battere il Napoli. In particolare, il numero 10 della squadra rossonera, Brahim Diaz, ha dichiarato: “Sappiamo che il Napoli è una grande squadra, ma lo siamo anche noi. Sarà sicuramente una partita equilibrata ma vogliamo metterli in difficoltà tenendo noi il controllo della palla“.

“Non solo abituati a stare senza. Solo in questo modo possiamo batterli. Siamo tra le squadre più forti in Europa e lo scorso anno abbiamo vinto lo Scudetto“.

Anche un altro calciatore del Milan, Olivier Giroud, è convinto di fare una buona prestazione dopo il pareggio deludente in casa: “Non il risultato che volevamo. Torneremo più forti mercoledì. Crederci sempre. Grazie per il vostro supporto“.