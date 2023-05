Milan, Stefano Pioli a rischio esonero dopo l’uscita dalla Champions League: rossoneri con i conti in rosso

Il futuro di Stefano Pioli è appeso ad un filo. Dopo la sconfitta contro l’Inter in Champions League e l’uscita dalla massima competizione europea, l’allenatore del Milan rischia seriamente di essere esonerato anche prima del termine del campionato di Serie A.

Le ultime prestazioni dei rossoneri, infatti, sono state sotto la media ed ora il rischio del fallimento con la mancata qualificazione alla prossima Champions League rischia di far precipitare i rossoneri in un periodo nero. I mancati introiti per la Champions e il nuovo stipendio di Leao, infatti, pesano come un macigno per il club rossonero, il quale potrebbe ora decidere di adottare una politica di spending review.