Oggi va via un pezzo della storia della televisione italiana, Maurizio Costanzo è venuto a mancare all’età di 84 anni. La notizia è stata confermata dall’ufficio stampa del noto conduttore e giornalista che l’Italia intera non dimenticherà mai.

Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo, regina indiscussa della Mediaset proprio lo scorso agosto aveva rilasciato un intervista al settimanale Oggi in cui parlava di argomenti privati.

Tra i vari argomenti confessa nell’intervista di avere paura della morte, Maria dichiara infatti: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ – aveva spiegato la De Filippi – e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”.

Lo stesso Costanzo ha dichiarato più volte di voler stringere la mano di sua moglie negli ultimi istanti della sua vita. Maria riguardo a questo argomento nella stessa intervista ha dichiarato:“Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.

Pare infatti che la De Filippi non abbia un ottimo rapporto con la morte, infatti, si è già ritrovata a dover fare i conti con la morte del padre.

“Un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati… Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”. Queste le parole di Maria De Filippi, che dovrà dunque fare i conti con un altro lutto importante.