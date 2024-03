Napoli, a De Laurentiis piace molto Ferguson: è l’erede di Zielinski?

Il Napoli si guarda continuamente attorno alla ricerca del giocatore giusto da inserire nella rosa. Attualmente sta attraversando un periodo buio, motivo per il quale c’è bisogno di rinnovamento. Aurelio De Laurentiis sembra aver messo gli occhi su un talento promettente: Lewis Ferguson, la stella in ascesa del prestigioso Bologna. Ne ha parlato la Gazzetta dello Sport.

Ferguson piace molto a De Laurentiis

“Centrocampista di qualità, abile incursore e realizzatore efficace. I rossoblù, consapevoli del suo valore, gli hanno prolungato il contratto in estate fino al 2027. Il che vuol dire che servirà un’offerta di spessore, da almeno 25 milioni di euro, per convincere Saputo a intavolare una trattativa”, scrive il noto quotidiano sportivo.

“Tutto però passa per la qualificazione alla prossima Champions League, inevitabilmente. Non tanto per le risorse necessarie all’investimento, perché il Napoli è sempre in salute dal punto di vista finanziario. È indispensabile piuttosto per attirare lo scozzese, che è seguito con attenzione da altri top club. La possibilità di giocare la massima competizione europea può essere considerata comprensibilmente una discriminante per Ferguson”, conclude.