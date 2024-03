Paolo Palermo: “Anguissa destinato a lasciare Napoli per approdare alla Juventus”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è sempre al lavoro per nuovi rinforzi. La squadra dovrà essere sistemata e l’intenzione è quella di rinforzare prima di tutto la difesa. Bisogna, però, non tralasciare anche i calciatori attualmente presenti in squadra, con molti club pronti a fare follie per acquistarli.

Tra questi vi sarebbe anche Zambo Anguissa, da mesi finito nel mirino della Juventus. L’ex direttore azzurro Cristiano Giuntoli farebbe follie per portarlo in bianconero e rinforzare il centrocampo per tentare la scalata allo Scudetto.

A parlare di un possibile approdo di Anguissa in bianconero l’esperto di mercato Paolo Palermo, il quale, ai microfoni di Tele A, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Per come la vedo io, Frank Anguissa, nella prossima stagione, è destinato a lasciare il Napoli per approdare alla Juventus”.

“Fino a questo momento nessuno ne parla, nessuno sta facendo “casino”. Lo scorso anno era un ‘animale’, un giocatore preziosissimo”, ha concluso l’agente Palermo ai microfoni di Si Gonfia la Rete.