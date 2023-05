Napoli, ADL valuta anche il ritorno di Sarri: 4 acquisti top per puntare al bis dello Scudetto?

L’addio di Luciano Spalletti al Napoli porterà in azzurro un nuovo allenatore. Il mercato di Aurelio De Laurentiis si appresta ad essere scoppiettante, con una lista di dieci candidati a prendere il posto del tecnico di Certaldo. Tra i nomi che ADL avrebbe contattato, ci sarebbe anche un ex Napoli: Maurizio Sarri.

Dopo la conquista della Champions League con la sua Lazio, infatti, il tecnico vorrebbe garanzie sul mercato da parte del presidente Lotito, almeno 4-5 calciatori top per passare i gironi di Champions. Il presidente laziale, però, non sembra essere così convinto di investire tutti i milioni derivanti dalla qualificazione alla massima competizione europea. Per questo motivo, Sarri potrebbe guardarsi intorno.

Già prima di Spalletti, infatti, De Laurentiis contattò Sarri per un ritorno in Campania, con quest’ultimo che declinò perché non voleva iniziare stagione in corso. Ma, come giocherebbe il Napoli di Sarri? E come si interverrà sul mercato in caso di arrivo dell’allenatore ex Chelsea?

Sicuramente il Napoli piazzerebbe tre/quattro acquisti di livello e i nomi che circolano sono i seguenti: Kepa in porta, Milinkovic Savic a centrocampo, Milenković della Fiorentina e Parisi dell’Empoli per un’eventuale partenza di Kim, Mario Rui e Zielinski. Inoltre, potrebbe arrivare anche un talento da far crescere, Fabbian della Reggina o Baldanzi dell’Empoli. Cinque acquisti che porterebbero la famiglia De Laurentiis a spendere oltre 100 milioni di euro.

Il Napoli 2023/2024 di Maurizio Sarri, quindi, potrebbe essere il seguente: Kepa, Milenković, Rrahmani, Di Lorenzo, Parisi/Olivera, Lobotka, Anguissa, Milinkovic Savic, Kvara, Osimhen, Lozano.