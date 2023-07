Napoli, Amrabat nel mirino del club: la richiesta della Fiorentina

Il Napoli le sta pensando tutte per il centrocampo, questa volta a Sofyan Amrabat in uscita dalla Fiorentina. Il giocatore viola, infatti, vuole lasciare Firenze e il club è pronto ad accontentarlo.

Si preferisce l’Italia

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la richiesta viola è di 25 milioni di euro. Al momento, oltre al Napoli, il giocatore è nel mirino di alcuni club di Premier League come Manchester United e West Ham.

Il primo non ha ancora affondato il colpo, mentre per quanto riguarda il secondo, Amrabat non sarebbe propenso ad andare in Inghilterra.

La prossima settimana potrebbero esserci nuovi sviluppi e il club viola allentare la presa davanti a richieste concrete.

Stando a quanto riportato da Firenzeviola.it, “L’obiettivo insomma è chiudere la partita entro il fine settimana”. Dunque, non ci resta che attendere se il Napoli riuscirà a far rimanere il marocchino in Italia oppure no.