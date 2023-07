Napoli, bocciatura ‘benevola’ di Rudi Garcia per Zanoli: non sarà lui il vice Di Lorenzo

Il ritiro di Dimaro sta dando al nuovo allenatore della SSC Napoli, Rudi Garcia, le indicazioni di cui ha bisogno per affrontare la nuova stagione che sarà quella della conferma. Dopo la vittoria dello Scudetto, infatti, tutti si aspettano grandi risultati, con il mister che non vuole deludere le aspettative. Per questo motivo Garcia è pronto a prendere decisioni importanti per il futuro della squadra ed una di queste riguarda uno dei giovani più apprezzati nell’ambiente azzurro: Alessandro Zanoli.

Rudi Garcia ha infatti riconosciuto le qualità del ragazzo ma, secondo il mister, la soluzione ideale è quella della cessione in prestito. Il mister ritiene Zanoli un grande talento ma che ha bisogno di continuità per esprimere un potenziale che, al momento, non gli permette ancora di giocare per il Napoli. Il ruolo di vice Di Lorenzo, infatti, non gli permetterebbe di giocare con continuità. Una bocciatura, se così si può chiamare, benevola per il terzino partenopeo, che ora dovrà trovare una nuova squadra. Secondo le ultime indiscrezioni, un club di Serie A si è subito interessato al giocatore, il Genoa.