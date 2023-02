Napoli che coincidenza!

Lo scorso anno il Napoli cadeva al Castellani con una clamorosa sconfitta che faceva presagire un addio allo scudetto. Una rimonta shock subita dai partenopei con un errore madornale da parte del numero uno Alex Meret. Ieri invece, tutta un’altra storia, uno splendido Napoli abissa l’Empoli di Zanetti dimostrando una grande superiorità. Sembra che siano passati decenni ed invece è passato solo un anno.

Grazie alla vittoria in toscana il Napoli si è portato a più diciotto dalla seconda in classifica. Distacco che si è confermato oggi dopo la sconfitta dell’Inter con il Bologna. I rossoblu hanno sconfitto la squadra milanese per 1-0 con il solo di Riccardo Orsolini, uomo in formissima in questo 2023. Duro poi anche Lautaro Martinez in conferenza che rilasciato questa dichiarazione:

“Così non andiamo da nessuna parte, siamo a -18 dal Napoli.” L’argentino visibilmente deluso e demotivato era molto arrabbiato per la sconfitta a Bologna. L’Inter, unica squadra in Serie A ad aver battuto il Napoli, non solo non riesce a tenere il passo ma sopratutto si allontana tantissimo dal primo posto. Dopo la vittoria in UEFA Champions League dei nerazzurri ci si aspettava di più ma invece neanche in questa partita hanno espresso un buon gioco.

Un distacco colossale alla 24° giornata che porta i partenopei sempre più vicini al sogno scudetto. Sono 33 anni che manca il tricolore a Napoli e forse quest’anno è quello giusto. Recuperare diciotto punti in quattordici partite è un’impresa ardua per tutti, un’impresa al limite del possibile ma sappiamo che nel calcio può accadere di tutto. Ma ad oggi, questo Napoli sembra essere troppo superiore alle altre squadre di Serie A e sembra davvero impossibile fermarlo.

Ora gli azzurri prepareranno la prossima sfida con la Lazio. La squadra di Sarri cercherà in tutti i modi di fermare i partenopei per recuperare punti preziosi per la lotta per un posto in UEFA Champions League. Riuscirà il Napoli ad ottenere un’altra vittoria?