Napoli, da Lozano a Zielinski: le scelte di mercato della società

Dopo la vittoria dello Scudetto, la SSC Napoli ha fatto diverse scelte di mercato. Su tutte quelle riguardanti Hirving Lozano e Piotr Zielinski, con quest’ultimo che andrà via al termine della stagione per via del contratto in scadenza. L’attaccante azzurro, invece, ha deciso di ritornare al PSV la scorsa estate.

Proprio qualche settimana fa Lozano ha rilasciato alcune dichiarazioni rivelando il motivo del suo addio al club azzurro: “Napoli? Non lo so. Avevano fatto tante cose non giuste all’inizio del campionato e quello era il risultato”.

ABBASSARE GLI STIPENDI DOPO LA VITTORIA DELLO SCUDETTO, LA SCELTA DELLA SOCIETA’ PARTENOPEA

“Avevano detto di voler abbassare gli stipendi, ma la verità è che non ho visto tante cose positive per la squadra. Questo è uno dei piccoli problemi“, ha dichiarato l’attaccante messicano.

Anche con Zielinski, alla fine, si è arrivati alla separazione. A differenza di Lozano, però, De Laurentiis avrebbe offerto al polacco comunque un ricco contratto.