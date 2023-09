Napoli, De Laurentiis chiamò Thiago Motta prima di Garcia: i retroscena

Rudi Garcia è il nuovo tecnico del Napoli, ma prima di questa collaborazione Aurelio De Laurentiis aveva un’altra idea. Il presidente del club azzurro, infatti, fece una chiamata a Thiago Motta, spiazzato dall’addio di Luciano Spalletti.

I retroscena

Di questo retroscena ne ha parlato il Corriere dello Sport: “Quella con il Napoli è anche una sfida che ricorda l’estate. Motta fu chiamato dal presidente De Laurentiis. Un contatto che sembrava dover portare lontano. Invece no. L’allenatore aveva scelto di rimanere sulla panchina del Bologna”.

Si legge sul noto quotidiano sportivo: “Di queste cose Motta non parla mai. Così come del rinnovo o degli obiettivi. Molti la chiamano focalizzazione, cioè concentrarsi su un obiettivo e lasciare stare il resto.

Ma per Thiago è anche un modo per non alimentare polveroni, false promesse, aspettative. «La chiamata di De Laurentiis? Non mi sembra il caso di parlarne adesso, niente distrazioni, dovremo fare una grande gara, davanti ad un grande pubblico»”.