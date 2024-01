Napoli, De Laurentiis ha promesso un premio in denaro in caso di vittoria contro l’Inter

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha promesso un premio in denaro in caso di vittoria contro l'Inter

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato un premio in denaro per la squadra in caso di vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter, questa sera. La sfida arriva dopo la vittoria in semifinale contro la Fiorentina e il premio è visto come un incentivo per rinvigorire la squadra dopo le sfide e le difficoltà degli ultimi mesi.

Il retroscena su ADL

Secondo quanto si riporta nell’edizione odierna de Il Mattino, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha manifestato l’intenzione di offrire un incentivo finanziario alla squadra in caso di successo nella conquista del trofeo.

Il quotidiano afferma che il proprietario del club ha garantito un premio in denaro alla squadra di Walter Mazzarri nel caso in cui riuscisse a sollevare la Supercoppa. Tale vittoria rappresenterebbe un mezzo per infondere un nuovo entusiasmo a una squadra che ha attraversato notevoli difficoltà negli ultimi mesi ed è determinata a cacciare un trofeo per recuperare vecchie certezze che sembravano ormai dimenticate.