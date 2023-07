Napoli, Demme a colloquio con Garcia: E’ pronto a salutare la squadra

Diego Demme, centrocampista classe 1991 arrivato a Napoli per circa 12 milioni di euro, è stato più volte al centro delle possibili trattative in uscita per gli azzurri. Già dalla scorsa sessione di mercato, infatti, il suo futuro sembrava essere lontano dalla maglia azzurra.

Il calciatore appena pochi mesi fa era entrato nel mirino dell’Adana Demirspor che si era presentato alla porta di De Laurentiis con un offerta per il prestito con diritto di riscatto.

Al momento, l’ex Lipsia è legato alla SSC Napoli da un contratto in scadenza a giugno 2024 dunque in questa finestra di mercato verranno definiti i dettagli della sua permanenza all’ombra del Vesuvio.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, sembra che l’ex Lipsia sia stato a colloquio con mister Garcia e abbia chiarito la propria volontà di voler giocare con continuità.

Dunque, tenendo conto dell’inamovibilità di Lobotka, non è da escludere la sua partenza nelle prossime settimane per conquistare più minuti nelle gambe. In realtà, sembra che Demme sia disposto anche ad andare in Serie B tedesca pur di giocare con continuità.