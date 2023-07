Napoli, il retroscena Koulibaly-PSG e l’offerta da 70 milioni di euro: perché sfumò l’affare col club francese

Tra i titolarissimi della scorsa stagione che sono andati via c’è Kalidou Koulibaly. Il nigeriano, infatti, era approdato in Premier League, al Chelsea, e non ha mai nascosto il desidero di una nuova avventura e il bisogno di nuove sfide da affrontare. Dopo un solo anno, però, l’ex difensore partenopeo è andato via accettando la proposta da 30 milioni di euro annui da parte dell’Arabia Saudita.

Prima del trasferimento in Premier, però, il difensore fu ad un passo dal trasferimento al PSG. La rivelazione arriva dall’esperto di mercato Fabio Santini durante un intervento a 7 Gold. Secondo quanto dichiarato, il calciatore sarebbe potuto andare via da Napoli ben prima dello scorso anno. Sembra, infatti, che De Laurentiis avesse tra le mani un accordo di 70 milioni più bonus con Paris Saint Germain che non si è concluso perché il club parigino aveva in mente la formula del prestito con obbligo di riscatto mentre il presidente azzurro avrebbe voluto tutto e subito.

Questo fa capire come non sia facile trattare con il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale non scherza nelle sue dichiarazioni. È un esempio l’attuale trattativa col PSG per Osimhen, con la richiesta di 200 milioni di euro. I retroscena che provengono dal passato fanno capire come il Napoli sia solido proprio grazie al suo presidente, il quale pretende che vengano soddisfatte le sue richieste.