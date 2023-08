Napoli, Dia della Salernitana al posto di Osimhen

Peppe Iannicelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 sull’eventuale cessione di Victor Osimhen, ancora in forte dubbio. Il giocatore, infatti, è in trattativa per un ipotetico rinnovo ma non si esclude una sua partenza verso gli arabi.

Tentazione arabi

“Erede di Osimhen qualora partisse? Lancio un sasso nello stagno ma non penso di dire una cosa clamorosamente sbagliata. Fossi stato nel Napoli avrei esercitato la clausola di Dia della Salernitana che ha segnato 16 gol durante la scorsa stagione” ha esordito il giornalista a Canale 21.

“In un sistema di gioco evoluto e più performante come quello del Napoli andrebbe tranquillamente oltre le 20 reti l’attaccante attualmente alla Salernitana, ne sono fermamente convinto di questo. Fossi stato nel Napoli lo avrei preso subito” ha continuato Iannicelli.

“Garcia commette un errore, quando dice che in Arabia ci vanno calciatori a fine carriera che pensano ai soldi. Considerare l’Arabia una destinazione da fine carriera potrebbe essere molto sbagliato, sul piano economico e non solo” ha concluso il giornalista.