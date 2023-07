Napoli, due acquisti da 60 milioni di euro per una rosa da Champions: le richieste di Rudi Garcia

Rudi Garcia – nuovo allenatore del Napoli – nel corso di un summit di mercato con Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto al presidente due nomi per la squadra. I due giocatori in questione sono Teun Koopmeiners e Kevin Danso. Il difensore austriaco sembra sia l’erede designato di Kim Min Jae, con il mister che ha espresso la sua preferenze per il calciatore del Lens. Proprio lo stesso difensore starebbe facendo pressioni al Lens per cederlo agli azzurri. Il Napoli ha offerto 22 milioni di € ma la sensazione è che si possa arrivare ai 30 richiesti dal club francese. Nelle ultime ore ci sarebbe stata una nuova offerta ufficiale al Lens superiore alle cifre precedentemente riportate.

Kevin Danso ha un fisico impressionante e ha collezionato 37 presenze su 38 con il Lens in questa stagione. Una stagione piena di cose ottime cose tanto che è stato anche selezionato tra i migliori del campionato. In assoluto. Il primo nome della nuova lista è il suo, ha la benedizione dell’allenatore, che della Francia sa tutto quello che c’è da sapere. Potrebbe essere proprio lui il nuovo rinforzo partenopeo.

A centrocampo, invece, l’intenzione è acquistare un calciatore di livello che possa alternarsi con tutti i giocatori presenti in rosa e prendere il posto di Tanguy Ndombele, il quale è ritornato in Premier dopo il prestito annuale in Campania. L’Atalanta valuta circa 30 milioni di euro il suo gioiello.