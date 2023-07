Napoli, è fatta per il secondo acquisto estivo: dal Bari arriva Elia Caprile

La SSC Napoli chiude un colpo a sorpresa, un nuovo portiere: Elia Caprile. Il calciatore di proprietà del Bari, sarà acquisito a titolo definitivo dalla società partenopea la quale lo girerà subito all’Empoli. Caprile è senza dubbio uno dei giovani portieri più interessanti sul panorama nazionale ed internazionale e, dopo il prestito alla squadra toscana, potrebbe ritornare alla base per prendere, forse, anche il posto di Alex Meret.

Ad annunciare il buon esito della trattativa è SKY Sport, il quale rivela come è quasi fatta per il trasferimento del calciatore al Napoli, il quale arriverà in azzurro dal Bari e sarà poi girato in prestito all’Empoli. Dopo l’acquisto di Pierluigi Gollini, Elia Caprile sarà quindi il secondo acquisto ufficiale della SSC Napoli. Le cifre dell’operazione: il Napoli verserà circa 7 milioni di euro al Bari. Con Caprile il Napoli si è assicurato uno dei giovani italiani più forti. Nonostante la sua giovane età, 21 anni, le sue qualità sono fuori discussione.