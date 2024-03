Napoli, forte interesse per Szymanski: offerta al Fenerbahce

Il Napoli ha bisogno di una forte scossa per ripartire. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis sta puntando tutto sul prossimo mercato. Il suo obiettivo è quello di rinfrescare la squadra, colmare le lacune ed eventualmente trovare i sostituti di quei protagonisti del club che potrebbero presto abbandonarlo. Dopo le indiscrezioni dei giorni precedenti, giungono anche conferme direttamente dalla Turchia riguardo all’interesse per Sebastian Szymanski, centrocampista del Fenerbahce.

Offerta iniziale da 20 milioni

Il club partenopeo è pronto a presentare un’offerta da 20 milioni di euro per portare il giocatore in Serie A, il che rappresenterebbe un altro trasferimento dal club di Istanbul dopo quello di Kim Min Jae nell’estate del 2022. Il difensore coreano ha avuto un ruolo significativo nella conquista dello scudetto della scorsa stagione, ma successivamente è andato via.

Tuttavia, il Napoli non è l’unica squadra interessata a Szymanski, poiché Real Sociedad, Inter, Milan, Manchester United, Arsenal e Tottenham sono anche sulle sue tracce. Una vera e propria lotta tra big italiane ed estere.

Il club turco spera quindi che si scateni una gara d’asta, con gli azzurri che cercheranno di superare tutte le altre pretendenti per assicurarsi il giocatore e offrirlo al futuro allenatore, considerando che la prima decisione che De Laurentiis dovrà prendere riguarda proprio questo.