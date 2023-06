Napoli, Giuntoli estromesso da tutte le trattative: in arrivo la rescissione contrattuale

Cristiano Giuntoli non lavora più per la SSC Napoli. Il dirigente azzurro, dopo la decisione di voler andare alla Juventus, è stato estromesso da tutte le trattative, in entrata ed in uscita, riguardanti la società partenopea, con il presidente Aurelio De Laurentiis che lo sta sostituendo a capo dell’area mercato.

Secondo quanto riportato dalla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nelle prossime ore può arrivare anche la rescissione contrattuale con la società azzurra, così da consentire al dirigente di trasferirsi alla Juventus. Bisogna solo capire se ciò avverrà dietro il pagamento di penali.

Cristiano Giuntoli, infatti, ha ancora un contratto con la società azzurra in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Il dirigente, però, ha espresso la volontà di andare via con un anno di anticipo così da poter approdare alla Juventus. Aurelio De Laurentiis è contrario ma non vuole pagare una persona per non lavorare. Per questo, si troverà presto un accordo.