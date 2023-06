Napoli, sondaggio per Chiesa: ADL incontra l’agente. Coinvolto Cristiano Giuntoli?

L’esperto di mercato RAI, il giornalista Paolo Paganini, ha parlato del Napoli e della trattativa che potrebbe portare Federico Chiesa alla corte di Rudi Garcia: “Si stanno delineando queste trattative: Milinkovic-Savic verso la Juventus, il Napoli ha fatto un sondaggio per Chiesa, su Frattesi c’è anche la Roma, Allegri ha chiesto la conferma di Rabiot“. “So che l’agente Ramadani ha fatto un incontro per Chiesa con De Laurentis. Ma da qui a dire che va ce ne passa”, ha poi concluso.

Aurelio De Laurentiis ha quindi incontrato l’agente del calciatore. Non è una sorpresa, infatti, che il presidente del Napoli è un grande estimatore dell’attaccante della Juventus. Ai tempi della Fiorentina, infatti, l’idea di portarlo a Napoli era forte.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Federico Chiesa potrebbe essere il sostituto di Hirving Lozano, il quale è destinato ad andare via. De Laurentiis potrebbe sfruttare la situazione di Cristiano Giuntoli per portare proprio l’attaccante in Campania, uno scambio con i bianconeri per risolvere una questione spinosa come quella del dirigente partenopeo. Bisogna capire, però, la volontà della Juventus di fare uno scambio tra giocatore e dirigente, anche perché Chiesa ha una valutazione importante.