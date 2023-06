Empoli, interesse per Caprile del Bari: possibile arrivo in prestito dal Napoli

Il Napoli, dopo la vittoria dello scudetto, si è messo subito all’opera per rinforzare la squadra e sostituire il tecnico uscente Luciano Spalletti. La sensazione è che il club azzurro avrà un lungo mercato estivo davanti. Nel frattempo, l’Empoli sembrerebbe interessato a Caprile del Bari, vediamo come queste due squadre incroceranno la strada dei Campioni d’Italia.

L’Empoli su Caprile: cosa c’entra il Napoli

Secondo Sky Sport, il club toscano sarebbe interessato all’acquisto di Caprile del Bari. Tuttavia, la strada per arrivare in Toscana è ancora in dubbio: bisognerà capire se l’Empoli lo prenderà direttamente dal Bari oppure no.

Infatti, c’è la possibilità di vedere il portiere prima in maglia azzurra per poi andare in prestito ai toscani.