Napoli, idea Colpani per giugno: Zerbin può aiutare

Il prestito di Alessio Zerbin al Monza potrebbe rappresentare un’opportunità per il Napoli in vista delle trattative estive. Infatti, il club azzurro ha manifestato interesse più volte per Andrea Colpani, e un coinvolgimento di Zerbin, fortemente desiderato dalla società brianzola in questa finestra di mercato, potrebbe agevolare uno scambio tra le due squadre.

Questa possibilità è stata riportata da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso di Calcio Totale su Rai Sport.

Chi è Andrea Colpani

Andrea Colpani è un calciatore nato a Brescia l’11 maggio 1999. Gioca nel ruolo di centrocampista e attualmente milita nel Monza. Ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni di rilievo. Il soprannome “El Flaco” gli è stato attribuito poiché le sue movenze ricordano molto quelle dell’ex calciatore argentino che ha giocato nel Palermo, PSG e Roma.

Inizialmente schierato come centrocampista, ruolo che ha sempre ricoperto fin dall’inizio della sua carriera, con l’arrivo di Raffaele Palladino è stato spostato più avanti in campo per poter arrivare più facilmente in zona gol e supportare le due punte.