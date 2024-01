Napoli, In arrivo la fumata bianca per Politano

Matteo Politano, attaccante classe 1993, è riuscito nel corso della scorsa stagione a ritagliarsi il proprio spazio all’interno della rosa azzurra rendendosi decisivo sia in Serie A che in campo internazionale.

Non a caso, è entrato nel mirino di diverse squadre sia in Italia che in Europa. Dall’estero, in particolare, è forte l’interesse dell’Arabia Saudita che vorrebbe portarlo via agli azzurri offrendo stipendi stellari.

Dal canto suo, Politano ha già fatto sapere di voler restare all’ombra Vesuvio. A parlarne è l’edizione odierna di Repubblica: “Politano dirà di si. Insomma, si va verso la fumata bianca e il rientro del caso. Una piccola certezza in questo scenario ancora pieno di nubi“.

Si parla di un contratto triennale che il presidente De Laurentiis vorrebbe proporre al calciatore per un totale di 2.8 milioni di euro a stagione. La bozza del contratto è al momento in preparazione ma non è da escludere che la trattiva con l’agente possa partire già a Riyad, sede della Supercoppa.

La volontà di voler restare è ormai chiara, resa solamente da capire se le parti riusciranno a trovare l’intesa economica che permetterà il prolungamento del contratto al 2027.