Napoli-Inter, le probabili formazioni: Bastoni a rischio, Inzaghi perde un titolarissimo?

Alle ore 20.00, Napoli ed Inter scenderanno in campo in Arabia Saudita per disputare la finale della Supercoppa italiana. Si tratta di un trofeo che entrambe le squadre vogliono vincere, in quanto importante non solo come trofeo ma anche perché regalerà al club vincitore un premio in denaro di 3 milioni di euro.

Walter Mazzarri è pronto a schierare la stessa formazione scesa in campo qualche giorno fa contro la Fiorentina. Simone Inzaghi, invece, dovrà forse fare a meno di uno dei suoi difensori titolari. Alessandro Bastoni, infatti, è in forte dubbio e potrebbe saltare la sfida di Supercoppa.

Il difensore, infatti, ha subito un affaticamento all’adduttore ed è a forte rischio. Solo durante l’ultimo allenamento si avranno conferme ma ad oggi non è in grado di giocare la partita. Al suo posto pronto De Vrij.

NAPOLI-INTER ALLE ORE 20: LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, De Vrij; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.