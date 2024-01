Napoli, intesa con il Frosinone che aspetta Popovic e Zerbin

Con l'arrivo imminente al Napoli di Ngonge, è in uscita Alessio Zerbin. Il Frosinone attente anche Popovic

Alessio Zerbin, esterno del Napoli, è destinato a lasciare la squadra con un prestito al Frosinone. Questo movimento sembra essere correlato all’arrivo imminente di Ngonge nell’organico azzurro.

Intesa con il Frosinone

Il trasferimento di Zerbin al Frosinone è parte di una strategia più ampia che coinvolge anche un altro giocatore, Popovic, il talentuoso serbo nato nel 2006, così come riposta Sky Sport.

Popovic è molto vicino al Napoli, ma a causa dei vincoli sugli extracomunitari, il club di De Laurentiis non può tesserarlo durante questa sessione di mercato. Sul trequartista classe 2006 c’è però l’agguerrita concorrenza del Bayern Monaco.

Il Corriere dello Sport, invece, scrive: “Il mercato entra nel vivo, dopo Mazzocchi e Traore ecco Ngonge, al Verona 18 milioni più bonus, oggi visite e firma, però il Napoli si muove su più tavoli. Dalla Germania si sbilanciano su Matija Popovic, talento serbo di anni 18, elegante trequartista seguito anche dal Bayern e, in passato da Milan e Juve. Il Napoli non ha posti da extracomunitario e sta cercando l’accordo con gli agenti per girarlo al Frosinone che, ovviamente, è già stato informato e lo accoglierebbe volentieri.

In Arabia si discute del futuro di Matteo Politano, tentato all’Al-Shabab. Sull’asse De Laurentiis-Giuffredi, al momento, non arrivano segnali di accordo, nonostante la chiara volontà del giocatore di restare a Napoli. Ma solo a determinate condizioni. Se il Napoli non dovesse soddisfarle, l’ipotesi araba diventerebbe a quel punto concreta”.