Napoli, Johan Bakayoko è il sostituto di Lozano: ADL supera il PSG, affare da 30-35 milioni di euro

La SSC Napoli ha avviato ufficialmente i contatti con gli agenti di Johan Bakayoko per portare l’attaccante in Campania. Secondo quanto riportato dal portale belga La Dernière Heure, sarebbe lui il prescelto per prendere il posto di Hirving Lozano ed occupare la corsia destra del campo con Osimhen e Kvara in attacco.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è quindi pronto a superare il PSG, il quale aveva messo nel mirino il calciatore già sei mesi fa offrendo al PSV ben 15 milioni di euro. Offerta rifiutata dal club che ha poi rinnovato il contratto del giocatore fino al 2026. Il club francese è ora ritornato alla carica per acquistarlo, ma il Napoli vuole anticipare lo sceicco. Con la maglia del suo attuale club il giocatore ha totalizzato 29 presenze mettendo a segno anche cinque reti.

Per cederlo il PSV chiede una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. Tuttavia, i rapporti con la dirigenza partenopea sono ottimi e potrebbero venirsi incontro per chiudere la trattativa.