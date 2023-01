Napoli – Juve, Paolo Ziliani tuona sui social: “Partita finta”

Venerdì 13 gennaio allo stadio Maradona di Napoli, il club azzurro affronterà in un ostico big match la Juventus di Massimiliano Allegri. Paolo Ziliani, firma de Il Fatto Quotidiano, ha tuonato su Twitter contro questa importante a causa delle inchieste che hanno travolto il club bianconero.

Le parole di Ziliani

“Napoli-Juventus sarà una partita finta. Secondo la Procura la Juventus ha alterato i bilanci con operazioni illecite senza le quali avrebbe avuto un patrimonio netto negativo di 44.609 milioni al 30.6.19 e di 84,764 mln al 30.6.20. Schiera campioni che non avrebbe potuto comprare“ scrive sul suo profilo Twitter.

Non è tutto perché nelle ultime ore ha rincarato la dose aggiungendo: “Domani sera Napoli-Juventus. Il Napoli insegue 3 punti, o almeno 1, per mantenere il vantaggio sugli inseguitori. Per la Juventus non cambia nulla: gioca questo campionato pro forma in attesa che siano i giudici a stabilire la sua classifica al termine dei processi cui è attesa“.

Giornata di rinunce

Come riporta Tuttosport, Allegri dovrà rinunciare a diversi nomi come De Sciglio, Bonucci, Vlahovic, Cuadrado e Pogba. Inoltre, potrebbero esserci delle speranze per Bremer, ma non è del tutto sicuro. Il Napoli, invece, potrà recuperare finalmente Kim.