Napoli, la Gazzetta annuncia Giuntoli alla Juventus. Il primo acquisto è un ex azzurro?

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport annuncia Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il trasferimento avverrà tra il 3 e il 4 luglio, con il nuovo dirigente bianconero che avrebbe trovato l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis: “Giuntoli si libera in settimana, poi summit con Allegri: così nasce la nuova Juventus […]. Se la Juve e Giuntoli potranno iniziare a costruire presente e futuro, De Laurentiis metterà a segno un colpo riuscendo a monetizzare l’addio anticipato“.

“L’uomo mercato lascerà sul tavolo qualcosa per la sua uscita. Tra premi, bonus e stipendi potrebbero ballare fino a 2 milioni di euro (più o meno il doppio come risparmi aziendali lordi per la società azzurra)“. L’ormai ex dirigente del Napoli sarebbe già al lavoro per il futuro e il mercato del club bianconero, con il primo colpo che potrebbe essere proprio un ex calciatore della squadra di Luciano Spalletti: Fabian Ruiz.

La nuova Juventus di Cristiano Giuntoli, quindi, vuole partire da uno dei pezzi pregiati del suo vecchio Napoli. Il centrocampista spagnolo sarebbe infatti sulla lista delle cessioni del club francese che potrebbe aprire alla cessione con un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro.