Napoli, la squadra non gioca contro Garcia: la decisione di De Laurentiis sull’eventuale esonero

Dopo la conquista dello Scudetto e l’addio di Kim, Ndombele e Lozano, oltre a Spalletti e Cristiano Giuntoli, i tifosi azzurri si aspettavano ben altro dal mercato azzurro con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha infine optato per nomi che non hanno esaltato la piazza: Garcia, Meluso, Natan, Cajuste e Lindstrom.

Nelle sue ultime dichiarazioni, il presidente partenopeo ha preferito parlare di cinema piuttosto che di Napoli, limitandosi a poche battute che hanno fatto capire come la dirigenza non sia felice dell’operato dell’allenatore francese: “C’è ancora tanto da lavorare”.

Negli ultimi giorni si è infatti parlato addirittura di esonero di Rudi Garcia. A prescindere dai risultati, infatti, il Napoli sembra essere solo un lontano parente di quello vittorioso della scorsa stagione e le colpe sono state addossate tutte al tecnico, reo di non aver preparato bene la squadra nelle partite e limitato alcuni senatori.

Tuttavia, da parte dei calciatori del Napoli, da Kvara a Osimhen, passando per il capitano Giovanni Di Lorenzo, non c’è alcuna intenzione di giocare contro il loro allenatore e portarlo all’esonero. Il presidente Aurelio De Laurentiis l’ha capito dopo la partita vinta a Braga e per questo darà al suo allenatore qualche altra settimana di tempo per portare la squadra nelle posizioni che merita.