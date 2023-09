La richiesta che non è stata soddisfatta di Garcia

L’attuale allenatore del Napoli Rudi Garcia è stato molto criticato in queste settimane. Il tecnico francese non sta affatto entusiasmando la tifoseria partenopea anzi la sta deludendo fortemente. Il gioco proposto da questo Napoli è lento e poco pericoloso, per di più la fase difensiva lascia troppo spazio alle giocate avversarie.

Pur vincendo la prima partita di Champions, giocata mercoledì a Braga, le critiche sono incessanti. Il tecnico viene accusato di avere stravolto una orchestra che, con il predecessore Luciano Spalletti, suonava in modo perfetto. A prendere le difese del francese è stato Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del sodalizio campano. Il giornalista ha speso parole lusinghiere per l’ex Roma. Ecco la sua dichiarazione:

“Sto ascoltando delle critiche feroci a Garcia, sui social lo hanno massacrato. Parliamo tuttavia di un ottimo allenatore. Il francese aveva fatto una richiesta ufficiale alla società azzurra: voleva fortemente Danso. Il club campano non lo ha accontentato, gli ha detto di no e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Uno dei grandi colpevoli di questa situazione è Luciano Spalletti che, nonostante avesse un contratto, ha deciso di andare via da Napoli.”

Rudi Garcia in estate aveva chiesto fortemente il difensore francese Danso per sostituire Kim. La società partenopea però non è riuscita ad accontentare l’ex Roma ed a Napoli è arrivato come difensore il brasiliano Natan. Probabilmente la società ha sbagliato a non acquistare un difensore già pronto ma l’allenatore francese ha sicuramente delle colpe sul gioco proposto in queste prime partite.