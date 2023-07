Napoli, l’Al Ahli mette Lobotka nel mirino: ADL valuta solo proposte superiori ai 70 milioni di euro

Dopo l’interessamento per Mario Rui e Zielinski, entrambi non andati a buon fine, un altro club arabo, l’Al Ahli, ha messo gli occhi su uno dei migliori calciatori della SSC Napoli: Stanislav Lobotka. A rivelare l’interessamento del club arabo per il centrocampista partenopeo il portale tuttomercatoweb.com: “L’Al Ahli ha chiesto ufficialmente al Napoli informazioni per Stanislav Lobotka […]“.

“Alla richiesta degli arabi, però, Aurelio De Laurentiis è stato irremovibile. Lobotka non è cedibile. Probabilmente solo per una cifra altissima – fuori mercato, oltre i 65-70 milioni – il presidente potrebbe ammorbidirsi, ma non è questo il caso“. Il portale, quindi, chiude ogni possibilità per un trasferimento in azzurro ma, di fronte ai club arabi, non bisogna mai dare niente per scontato.

Di fronte ad un’offerta da 70 milioni di euro, quindi, Aurelio De Laurentiis potrebbe aprire le discussioni con l’Al Ahli. Dopo aver ricevuto un secco ‘no’ da parte di Zielinski, il club arabo ha richiesto ufficialmente informazioni per un altro centrocampista. Difficilmente, però, l’operazione si concluderà con esito positivo per il club arabo, dal momento che lo stesso giocatore non sembra avere intenzione di prendere in considerazione un trasferimento lontano da Napoli.