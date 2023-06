Napoli, Lozano interessa anche all’Inter: Marotta vorrebbe fare l’affare a costo zero

Una stagione altalenante, ma nel complesso superiore alla precedente quella di Hirving Lozano. Il giocatore sembrerebbe aver finalmente preso dimestichezza con il gioco di Luciano Spalletti, mostrandosi utile anche quando non in controllo di palla, in fase di non possesso. Questa, quasi sicuramente, sarà l’ultima stagione di Lozano con la maglia del Napoli visto il suo contratto in scadenza. Se l’accordo con gli arabi non dovesse concretizzarsi, diverse sono le alternative per il giocaotre.

Futuro altrove per Lozano?

Il futuro dell’ex PSV Eindhoven e Pachuca, quindi, potrebbe essere altrove, spingendolo verso campionati più ricchi come la Premier League. Proprio in Inghilterra, fa sapere il The Sun, il numero undici azzurro avrebbe vari pretendenti: non solo Arsenal e Newcastle, anche il Chelsea si sarebbe aggiunto alla lista dei possibili comprato e sarebbe attento sulla situazione del calciatore del Napoli. Il cui contratto è in scadenza 2024 e non è stato ancora rinnovato.

Il giocatore sembrerebbe poter, però, restare anche in Serie A. Il giocatore è voluto da tempo dall’Inter che non si farebbe problemi a prelevarlo nel caso in cui ci fosse occasione. I nerazzurri potrebbero tentare un approccio nelle prossime sessioni, prelevando il calciatore messicano dal Napoli. Attenzione, però, perché potrebbe anche andar via a zero tra un anno.