Guenda Goria, contro Roberta Capua: volano pesanti accuse

Ad avere da ridire sulla recente intervista di Roberta Capua è stata Guenda Goria, nota al pubblico di Mediaset per la sua partecipazione al GF Vip. L’ex gieffina ha avuto da ridire su una dichiarazione dell’ex Miss Italia, muovendole contro forti accuse.

PESANTI ACCUSE – Ospite di Patrizia Finucci Gallo all’hotel Il Guercino di Bologna, Roberta ha deciso di aprirsi e raccontare la sua vita. Nel parlare di sé, Roberta ha deciso di rivelare per la prima volta di aver perso un bambino. Un grande dolore che solo recentemente la donna ha deciso di raccontare, spiegando il perché di questo suo silenzio: “Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati”.

La donna, quindi, ha spiegato di non aver mai detto nulla sul dramma vissuto per perché mai avrebbe voluto cavalcare l’onda. Questa frase ha fatto storcere il naso alla figlia di Amedeo Goria, tanto che ha deciso di intervenire pubblicamente attraverso i social. La Goria, quindi, ha deciso di attaccare pubblicamente la conduttrice nelle sue IG Stories:

““Ho letto un’intervista in cui ha detto di aver avuto dei dolori e di aver perso un figlio, ma di non averli mai cavalcati…Quasi a dire che perdere un figlio potrebbe essere una notizia “cavalcabile per la notorietà e la carriera. Vorrei dirle che raccontare la perdita di una gravidanza è una vergogna per tantissime donne e di certo non aiuta l’immagine brillante che siamo chiamate a mostrare al mondo: di donne, madri, moglie in carriera meravigliose”.

Guenda Goria ha poi aggiunto: “Quindi, raccontare non è un male, anzi. Le donne cavalcano le storie d’amore con uomini famosi, le rose rosse e le vacanze da sogno. Se aprono il cuore e raccontano qualche dolore che poi viene ripreso, non penso debbano sentirsi in colpa per aver usato mezzucci per la notorietà. Perché nessuno ti chiama a lavorare per questo, anzi. Di compassione molta, di sostegno concreto poco. Il riserbo è una scelta, spesso più furba delle altre, e non per forza una virtù”.