Napoli, occhio a Ricci del Torino: “Talenti emergenti del calcio italiano”

Il Napoli continua a monitorare i talenti che potrebbero arricchire la rosa in vista della ripartenza del campionato. Tra questi anche i giovanissimi con grandi margini di miglioramento come Samuele Ricci del Torino.

Occhio a Ricci

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il gioiellino del Torino è finito nei radar dei vertici del club azzurro: “Non è mai stato facile fare affari con Cairo, e pure questa volta è chiaro che sarà faticoso trovare un’intesa ma nel listone dei “mi piace” ha fatto un bel balzo anche Samuele Ricci”.

Si legge sul noto quotidiano che “Il jolly del Torino ha conquistato le simpatie di tante società (tra queste c’è anche la Lazio capitanata dal presidente Claudio Lotito)”.

Tuttavia, non sarà semplice portarlo a Napoli: “Però, anche qui, come nel caso della conferma di Zielinski, serve il parere di Rudi Garcia: perché ci vogliono 25 milioni almeno per Ricci e non è certo il prezzo da spendere per il nuovo vice Lobotka.

Ricci è uno dei talenti emergenti del calcio italiano, in Nazionale gioca anche interno, dunque il Napoli c’è”.