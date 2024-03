Fedez manda un chiaro messaggio a Chiara Ferragni: defollowa le sorelle e cambia immagine del profilo

La storia dei Ferragnez continua a far parlare di sé, ma questa volta non si tratta di un nuovo episodio della serie TV che ha entusiasmato i fan. Nelle ultime ore, sembra che la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez si sia ulteriormente accentuata, dando vita a un nuovo dramma. I segnali, come spesso accade quando si tratta di queste due personalità, emergono dai social media e appaiono inequivocabili.

Tolta l’immagine del profilo con la famiglia

Fedez ha fatto una mossa significativa. Mentre Chiara Ferragni è impegnata in un viaggio di lavoro a New York, il rapper ha modificato la sua foto del profilo su Instagram. Ha rimosso il ritratto di famiglia con la moglie e i figli, sostituendolo con una sua immagine personale.

Questa azione ricorda quella compiuta in precedenza da Chiara, poco prima che si diffondesse la notizia della crisi coniugale. Quindi, se si uniscono i puntini, sembra difficile non ipotizzare che ci sia stato qualche sviluppo nella situazione.

Fedez smette di seguire le sorelle Ferragni

Come se non bastasse, il rapper ha recentemente smesso di seguire su Instagram le sorelle di Chiara ovvero Valentina e Francesca Ferragni. Non si conosce il motivo di questa decisione, ma è probabile che c’entri con l’attuale crisi coniugale in corso. Curioso è anche il tempismo poiché proprio nelle ultime ore una ex gieffina ha accusato Fedez di averlo visto con un’altra donna a Parigi.

La frecciatina social

Oltre al cambio di foto, nelle stories di Fedez è emersa una canzone particolare. Pubblicata due volte, prima con una registrazione vocale e poi con un estratto specifico del testo, si tratta di L’hai voluto tu. È naturale pensare che questi due indizi sui social siano correlati e possano costituire un messaggio diretto alla moglie. “Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito, se gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso”, recita una parte del testo condivisa dal rapper.