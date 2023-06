Napoli, Rudi Garcia ritrova Anguissa: “È una bestia, con lui ho un rapporto veramente speciale”

Rudi Garcia è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. L’ex tecnico della Roma ritroverà in Campania un suo fedelissimo, Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista azzurro è stato lanciato proprio dal tecnico francese al Marsiglia nel periodo 2016-2018. Al momento dell’approdo in maglia azzurra, la redazione di Radio Marte contattò Rudi Garcia, il quale rilasciò le seguenti dichiarazioni su Anguissa: “Uomo veramente speciale, con un giocatore del genere puoi andare in guerra“.

“Con lui ho un rapporto molto stretto. Fisicamente è una bestia, però non è forte solo in questo, tecnicamente sa fare tutto. Io l’ho lanciato in Ligue 1 che aveva 20 anni e non aveva ancora giocato in un club molto strutturato, c’era molto lavoro da fare sul piano tattico“.